В индонезийском Сурабае произошел мощный взрыв, повреждено более 40 зданий

Осколки стекол и обломки стен разлетелись по всей улице. Повреждения получили свыше 40 зданий в окрестностях. Пострадали пять человек. Уточняется, что взрыв произошел в элитном комплексе Pakuwon City рано утром, когда повара пришли на работу и начали готовить. Инцидент, предположительно, был вызван утечкой сжиженного газа из баллона в одном из ресторанов в этом районе.
На месте происшествия работают экстренные службы, спасатели и спецподразделение Gegana (саперы). Власти призывают жителей выбирать альтернативные маршруты, так как улица временно перекрыта для ликвидации последствий взрыва.
Как передает CNN Indonesia, в пожарно-спасательной службе города Сурабая сообщили, что пострадавших в результате взрыва доставили в больницу. Причина произошедшего все еще расследуется.
Очевидцы происшествия рассказали, что инциденту предшествовал сильный запах газа в этом районе. По их словам, сила взрыва была невероятно большой. Индонезийская газета Kompas пишет, что взрыв повредил по меньшей мере 26 киосков, ресторанов и магазинов в радиусе примерно 50 метров. Кроме того, пострадали 15 жилых домов.-0-