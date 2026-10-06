В индонезийском Сурабае произошел мощный взрыв, повреждено более 40 зданий

Осколки стекол и обломки стен разлетелись по всей улице. Повреждения получили свыше 40 зданий в окрестностях. Пострадали пять человек. Уточняется, что взрыв произошел в элитном комплексе Pakuwon City рано утром, когда повара пришли на работу и начали готовить. Инцидент, предположительно, был вызван утечкой сжиженного газа из баллона в одном из ресторанов в этом районе.



