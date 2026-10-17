17 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Не менее трех извержений вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява. Столб пепла поднялся на высоту 1000 м над вершиной вулкана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.
По данным ведомства, извержения сопровождались плотными выбросами белого и серого пепла, который распространялся в западном направлении. Высота пеплового столба достигла 4676 м над уровнем моря.
Специалисты предупредили жителей региона и туристов об опасности приближения к кратеру на расстояние менее 5 км. Сохраняется риск выброса раскаленных камней, схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек. Семеру высотой 3676 м - четвертый по высоте вулкан Индонезии и самая высокая вершина острова Ява.
Индонезия расположена в Тихоокеанском огненном кольце - зоне высокой сейсмической и вулканической активности. В стране насчитывается более 500 вулканов, около 130 из них являются действующими.-0-
В мире
17 октября 2026, 11:06
В Индонезии зафиксировали три извержения вулкана Семеру
Фото АР
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