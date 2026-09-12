12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, извергался 12 сентября не менее семи раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.
Пепел поднялся на высоту 900 м над вершиной вулкана, что соответствует 4576 м над уровнем моря. Извержение сопровождалось плотными выбросами белого и серого пепла, преимущественно в северо-восточном направлении. В центре вулканологии призвали жителей близлежащих районов и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней, а также предупредили о риске схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел близлежащих рек.
Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих - около 130.-0-
В мире
12 сентября 2026, 18:39
В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее семи раз и выбросил пепел на высоту 4,6 км
Фото Reuters
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