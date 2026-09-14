В Индонезии спасатели продолжают поиски 129 человек после крушения пассажирского судна





Судно Virgo Transport 8, на борту которого находилось 243 человека, пропало во время сильного шторма рано утром 13 сентября. Позднее появилась информация, что оно перевернулось. Согласно последним данным, в результате крушения погибли 6 человек, 108 пассажиров и членов экипажа были спасены.





Как прокомментировали в национальной спасательной службе Индонезии, поиски затруднены из-за высоких волн и порывистого ветра. В спасательной операции задействовано не менее 622 человек персонала, 17 кораблей, пять вертолетов и самолеты.





На видео, опубликованном спасательной службой, видно, как большой корабль перевернулся и частично погрузился под воду. Во время инцидента погода была очень плохой, волны высотой до трех метров обрушивались на него. По состоянию на полдень 14 сентября никто из 129 пропавших без вести не был найден.





Инцидент произошел в Яванском море - водах между четырьмя наиболее густонаселенными островами Индонезии: Явой, Суматрой, Сулавеси и Борнео. Часть моря вокруг островов Масалембо часто называют индонезийским Бермудским треугольником из-за сложного пересечения морских течений и большого количества воздушных и морских аварий, происходящих в этом районе. В 1981 году в этом районе затонул корабль "Тампомас II", по некоторым оценкам, погибли около 600 человек. В том же районе в 2007 году произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли более 100 человек.





Индонезия широко использует паромное сообщение между своими многочисленными островами, поскольку морские путешествия дешевле и доступнее, чем авиаперелеты.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни индонезийских спасателей, включая береговую охрану и военно-морской флот, принимают участие в операции по поиску 129 человек, которые числятся пропавшими без вести после крушения пассажирского судна в Яванском море. Об этом сообщает Reuters.