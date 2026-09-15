В Индонезии нашли обломки пропавшего парома, поиски пассажиров продолжаются

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обломки парома Virgo Transport 8, 129 пассажиров которого третьи сутки числятся пропавшими без вести, обнаружили на глубине 30 м. Об этом заявил глава местной спасательной службы Мохаммад Сяфии, сообщает ТАСС.



Спасатели совместно с ВМС Индонезии решают вопрос о возможном перемещении обломков судна на более мелкий участок. Вместе с тем, по словам главы спасательной службы, поиски пропавших продолжатся и на поверхности воды. "Мы по-прежнему надеемся, что они будут найдены в целости в ближайшее время", - сказал он.



По последним данным, в результате крушения погибли шесть человек, еще 108 пассажиров и членов экипажа были спасены.



Судно Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека, пропало во время сильного шторма в минувшие выходные. Ведется расследование.-0-