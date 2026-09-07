7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту Сукарно-Хатта в Индонезии более 166 тыс. пассажиров столкнулись с задержками рейсов из-за распространения вулканического пепла от извержения Анак-Кракатау. Об этом сообщает Jakarta Globe.
Некоторые пассажиры были вынуждены ночевать в залах ожидания аэропорта, так как не могли оплатить себе ночлег в отеле или испытывали трудности с поиском альтернативного транспорта.
Международный аэропорт Сукарно-Хатта временно приостановил работу 6 сентября из соображений безопасности после появления вулканического пепла от извергающегося Анак-Кракатау. По состоянию на 21.30 6 сентября, последствия ограничений затронули 1039 рейсов, в том числе 746 внутренних и 272 международных, а также 21 грузовой.
Вулкан Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Продолжающееся извержение вулкана привело к распространению пепла на значительные расстояния и нарушениям авиасообщения в Индонезии.-0-
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07 сентября 2026, 09:53
В Индонезии более 166 тыс. пассажиров столкнулись с задержками авиарейсов
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