В Индонезии более 166 тыс. пассажиров столкнулись с задержками авиарейсов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту Сукарно-Хатта в Индонезии более 166 тыс. пассажиров столкнулись с задержками рейсов из-за распространения вулканического пепла от извержения Анак-Кракатау. Об этом сообщает Jakarta Globe.Утром 7 сентября аэропорт остается переполненным. Тысячи пассажиров оказались заблокированы в терминалах, у стоек авиакомпаний образовались длинные очереди из желающих вернуть деньги за билеты или перенести вылет. По информации аэропорта, часть рейсов перенесена на 8 сентября.Некоторые пассажиры были вынуждены ночевать в залах ожидания аэропорта, так как не могли оплатить себе ночлег в отеле или испытывали трудности с поиском альтернативного транспорта.Международный аэропорт Сукарно-Хатта временно приостановил работу 6 сентября из соображений безопасности после появления вулканического пепла от извергающегося Анак-Кракатау. По состоянию на 21.30 6 сентября, последствия ограничений затронули 1039 рейсов, в том числе 746 внутренних и 272 международных, а также 21 грузовой.Вулкан Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Продолжающееся извержение вулкана привело к распространению пепла на значительные расстояния и нарушениям авиасообщения в Индонезии.-0-