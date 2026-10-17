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В индийской Калькутте в давке на религиозном празднике погибли 17 человек 

Опубликовано:

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В мире
17 октября 2026, 21:36

В индийской Калькутте в давке на религиозном празднике погибли 17 человек 

Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
17 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли, а также многие были ранены в результате давки на религиозном празднике в Калькутте на востоке Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

"Сегодня около 19.40 у выходных ворот пандала (временный павильон. - Прим. БЕЛТА) в районе полицейского участка Гириш-Парк произошла давка из-за большого скопления посетителей во время дождя. По имеющейся информации, около 35 человек доставлены в больницу", - указывается в заявлении полиции Калькутты.

Один из очевидцев рассказал информационному агентству ANI, что многие люди потеряли сознание во время давки.-0- 
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