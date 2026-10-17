17 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли, а также многие были ранены в результате давки на религиозном празднике в Калькутте на востоке Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.
"Сегодня около 19.40 у выходных ворот пандала (временный павильон. - Прим. БЕЛТА) в районе полицейского участка Гириш-Парк произошла давка из-за большого скопления посетителей во время дождя. По имеющейся информации, около 35 человек доставлены в больницу", - указывается в заявлении полиции Калькутты.
Один из очевидцев рассказал информационному агентству ANI, что многие люди потеряли сознание во время давки.-0-
В мире
17 октября 2026, 21:36
В индийской Калькутте в давке на религиозном празднике погибли 17 человек
Фото AFP
Новости рубрики В мире
Хакеры взломали аккаунт ХДС в Германии и разослали фишинговые письма тысячам адресатов, включая Мерца
Главное
Топ-новости
Ты можешь больше, просто поверь. Как случайная встреча изменила жизнь молодого человека с инвалидностью
Эфиопия - гигант на разломе. Как древнейшая цивилизация Африки пытается удержать единство в "эпоху сжатия"
С нами интереснее