6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Пенджаб во время движения загорелись четыре вагона пассажирского поезда Karmabhoomi Express. Пассажиров эвакуировали, информации о пострадавших не поступало, сообщает газета The Times of India.
Поезд следовал по маршруту Амритсар - Нью-Джалпайгури. Внезапное возгорание вызвало панику среди пассажиров. Людям пришлось эвакуироваться из вагонов, охваченных огнем и густым дымом. После срабатывания системы безопасности состав остановили.
По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Для пассажиров организовали альтернативный транспорт, чтобы обеспечить продолжение поездки. Причины возгорания устанавливаются.-0-
В мире
06 ноября 2026, 15:35
В Индии во время движения загорелся пассажирский поезд
Скриншот видео Neel Kamal/Х
Новости рубрики В мире
Немецкая бригада на учениях в Литве недалеко от границы с Беларусью проведет испытания дронов-камикадзе
Главное
Топ-новости
Кратчайший путь между Западом и Востоком - через Беларусь. Снопков о потенциале транзита через новый терминал
Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога
"Украина становится сговорчивее перед зимой". Тенденции по переговорам разъяснил политический обозреватель
Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
В Беларуси создадут 15 новых центров раннего вмешательства для помощи детям с особенностями развития
"Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине
С нами интереснее