В Индии во время движения загорелся пассажирский поезд

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Пенджаб во время движения загорелись четыре вагона пассажирского поезда Karmabhoomi Express. Пассажиров эвакуировали, информации о пострадавших не поступало, сообщает газета The Times of India.



Поезд следовал по маршруту Амритсар - Нью-Джалпайгури. Внезапное возгорание вызвало панику среди пассажиров. Людям пришлось эвакуироваться из вагонов, охваченных огнем и густым дымом. После срабатывания системы безопасности состав остановили.



По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Для пассажиров организовали альтернативный транспорт, чтобы обеспечить продолжение поездки. Причины возгорания устанавливаются.-0-