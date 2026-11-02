В Индии планируют эвакуацию 30 тыс. человек из-за циклона "Мурасу"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш планируется эвакуировать около 30 тыс. человек в связи с приближающимся циклоном "Мурасу". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям штата.





Индийский метеорологический департамент объявил красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и мощных порывов ветра на побережье штата. Ожидается, что циклон выйдет на сушу в ночь на 3 ноября. Удар стихии также затронет штаты Тамилнад и Одиша. В некоторых городах приостановили занятия в школах.





Индийские национальные силы реагирования на стихийные бедствия приведены в состояние повышенной готовности. "Мурасу" достигнет Андхра-Прадеша менее чем через неделю после другого мощного циклона - "Арнаб", в результате которого погибли пять человек. С побережья Андхра-Прадеша и Одиши тогда были эвакуированы более 180 тыс. человек.-0-