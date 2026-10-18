18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском городе Гвалиор по меньшей мере 12 человек скончались в больнице после ДТП с грузовиком, въехавшим в толпу паломников возле храма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника местной полиции Дхармвира Сингха.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье возле храма Шитала Мата, где собралась толпа верующих. Глава полиции рассказал, что в больницу доставили 39 человек, 12 из которых скончались. Еще пять или шесть пострадавших находятся в критическом состоянии с переломами, остальные получили незначительные травмы и проходят лечение.
По данным местных правоохранителей, водитель грузовика с рисом не справился с управлением, машина пробила полицейские заграждения, скатилась с крутого обрыва и врезалась в людей и входные ворота храма. Из-за удара часть стены ворот обрушилась, и под обломками оказалось несколько человек. Предварительное расследование показало, что причиной аварии стала техническая неисправность.-0-
В мире
18 октября 2026, 10:44
В Индии грузовик въехал в толпу паломников, в больнице умерли 12 пострадавших
Фото ANI
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