В Индии грузовик въехал в толпу паломников, в больнице умерли 12 пострадавших

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском городе Гвалиор по меньшей мере 12 человек скончались в больнице после ДТП с грузовиком, въехавшим в толпу паломников возле храма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника местной полиции Дхармвира Сингха.



Инцидент произошел в ночь на воскресенье возле храма Шитала Мата, где собралась толпа верующих. Глава полиции рассказал, что в больницу доставили 39 человек, 12 из которых скончались. Еще пять или шесть пострадавших находятся в критическом состоянии с переломами, остальные получили незначительные травмы и проходят лечение.



По данным местных правоохранителей, водитель грузовика с рисом не справился с управлением, машина пробила полицейские заграждения, скатилась с крутого обрыва и врезалась в людей и входные ворота храма. Из-за удара часть стены ворот обрушилась, и под обломками оказалось несколько человек. Предварительное расследование показало, что причиной аварии стала техническая неисправность.-0-