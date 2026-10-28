В Индии эвакуировали более 180 тыс. человек из-за циклона "Арнаб" 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Арнаб" обрушился на восточное побережье Индии в среду. В штатах Андхра-Прадеш и Одиша из-за стихии эвакуировали более 180 тыс. человек, сообщает агентство Reuters.



В обоих штатах сообщений о погибших не поступало. При этом сильный ветер повалил деревья, повредил дома и линии электропередачи, вызвав перебои с электричеством. Власти закрыли часть школ, отменили некоторые железнодорожные и авиарейсы. Работа трех аэропортов в Андхра-Прадеш приостановлена.



По данным Индийского метеорологического департамента, циклон относится к категории очень сильных. Скорость ветра составляет 125-135 км/ч, порывы могут достигать 150 км/ч.



Циклон "Арнаб" сформировался над Бенгальским заливом. Индия регулярно подвергается воздействию тропических циклонов и развивает системы раннего предупреждения и меры по эвакуации населения для снижения числа жертв стихийных бедствий.-0-