28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Арнаб" обрушился на восточное побережье Индии в среду. В штатах Андхра-Прадеш и Одиша из-за стихии эвакуировали более 180 тыс. человек, сообщает агентство Reuters.
В обоих штатах сообщений о погибших не поступало. При этом сильный ветер повалил деревья, повредил дома и линии электропередачи, вызвав перебои с электричеством. Власти закрыли часть школ, отменили некоторые железнодорожные и авиарейсы. Работа трех аэропортов в Андхра-Прадеш приостановлена.
По данным Индийского метеорологического департамента, циклон относится к категории очень сильных. Скорость ветра составляет 125-135 км/ч, порывы могут достигать 150 км/ч.
Циклон "Арнаб" сформировался над Бенгальским заливом. Индия регулярно подвергается воздействию тропических циклонов и развивает системы раннего предупреждения и меры по эвакуации населения для снижения числа жертв стихийных бедствий.-0-
В мире
28 октября 2026, 11:51
В Индии эвакуировали более 180 тыс. человек из-за циклона "Арнаб"
Фото АР
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