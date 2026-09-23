В Греции за неделю от вируса Западного Нила погибли еще 3 человека, выявлено 46 новых случаев инфицирования 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции в результате заражения вирусом Западного Нила за неделю скончались три человека. Об этом передает Агентство Анадолу.



По данным Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY), с 11 по 17 сентября в стране было выявлено 46 новых случаев заражения вирусом Западного Нила.



Таким образом, с начала 2026 года по 17 сентября в стране зарегистрировано 370 случаев заболевания, а число умерших от вируса Западного Нила с начала года достигло 33.



Профессор гигиены и эпидемиологии медицинского факультета Афинского национального университета имени Каподистрии (EKPA) Гикас Майоркинис заявил местным СМИ, что из-за изменения климатических условий, повышения температуры и увеличения продолжительности жаркого сезона вирус Западного Нила может оставаться серьезным фактором, влияющим на общественное здравоохранение.



По прогнозам, число случаев заболевания в этом году может превысить уровень 2018 года, когда в стране был зафиксирован рекордный показатель.



Лихорадка Западного Нила - вирусное заболевание, переносимое комарами. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.-0-