23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции в результате заражения вирусом Западного Нила за неделю скончались три человека. Об этом передает Агентство Анадолу.
По данным Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY), с 11 по 17 сентября в стране было выявлено 46 новых случаев заражения вирусом Западного Нила.
Таким образом, с начала 2026 года по 17 сентября в стране зарегистрировано 370 случаев заболевания, а число умерших от вируса Западного Нила с начала года достигло 33.
Профессор гигиены и эпидемиологии медицинского факультета Афинского национального университета имени Каподистрии (EKPA) Гикас Майоркинис заявил местным СМИ, что из-за изменения климатических условий, повышения температуры и увеличения продолжительности жаркого сезона вирус Западного Нила может оставаться серьезным фактором, влияющим на общественное здравоохранение.
По прогнозам, число случаев заболевания в этом году может превысить уровень 2018 года, когда в стране был зафиксирован рекордный показатель.
Лихорадка Западного Нила - вирусное заболевание, переносимое комарами. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.-0-
В мире
23 сентября 2026, 00:18
В Греции за неделю от вируса Западного Нила погибли еще 3 человека, выявлено 46 новых случаев инфицирования
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