В Греции рождаемость сократилась более чем вдвое за 45 лет

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции за последние 45 лет рождаемость сократилась более чем вдвое - примерно со 148 тыс. в 1979-1980 годах до 67 тыс. в 2024-2025 годах. Об этом сообщает газета Proto Thema.



Тенденция к снижению рождаемости сформировалась в конце 1970-х годов и за исключением периода 2003-2009 годов сохраняется до настоящего времени. При этом средний возраст рождения ребенка увеличился на шесть лет - с 26,2 до 32,2 года.



Особенно заметны различия между регионами страны. В период с 2009 по 2024 год рождаемость в Греции в целом снизилась на 42% - со 117,4 тыс. до 68,3 тыс. В шести префектурах материковой части страны снижение превысило 50%. В то же время на некоторых островных территориях (на Кикладах и Закинфе) оно оказалось менее 15%.



Одновременно увеличивается разрыв между числом рождений и смертей. В 1971-1980 годах число рождений превышало количество смертей на 638 тыс. случаев. В 1991-2000 годах разница сократилась до 22 тыс., а в 2011-2020 годах смертей уже было на 267 тыс. больше, чем рождений. За 2021-2025 годы превышение смертности над рождаемостью достигло 290 тыс.-0-