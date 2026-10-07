7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дне порта в греческих Салониках обнаружили около 1 тыс. бомб времен Второй мировой войны, сообщает газета Kathimerini.
Бомбы обнаружили во время работ по расширению пирса. Общий их вес составляет от 15 тыс. до 20 тыс. т. Предполагается, что немцы сбросили их в море перед уходом из Салоников в 1944 году.
Администрация порта обратилась к государству за помощью с безопасным удалением и утилизацией боеприпасов.-0-
В мире
07 октября 2026, 13:53
В греческих Салониках обнаружили около 1 тыс. бомб времен Второй мировой войны
Фото report.az
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