В Германии зафиксировали максимальное количество банкротств компаний за последние 13 лет

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первой половине 2026 года в Германии зарегистрировали более 12 тыс. заявлений о банкротстве компаний - это максимум за последние 13 лет. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.



По сравнению с тем же периодом прошлого года число корпоративных банкротств выросло на 6,7%. Только в июне суды получили 2266 заявлений о несостоятельности - почти на 16% больше, чем годом ранее. В пересчете это примерно одно банкротство каждые 19 минут. При этом требования кредиторов к обанкротившимся компаниям снизились с 28,2 млрд евро в первой половине 2025 года до 18,5 млрд евро в этом году.



Чаще всего банкротства фиксировались в сфере транспорта и складского хозяйства. Далее следуют гостинично-ресторанный бизнес и строительство.-0-