В Германии задержали подозреваемого в преднамеренном наезде на людей





По версии следствия, злоумышленник специально направил легковой автомобиль в небольшую группу людей. Как минимум пять человек получили ранения различной степени тяжести - от легких до тяжелых. Находившиеся поблизости сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю нарушителя, но ему удалось, бросив транспортное средство, скрыться с места происшествия. Это было 26 октября.





В настоящее время задержанному вменяется покушение на убийство пяти человек. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Информация о гражданстве и возрасте фигуранта пока не раскрывается.





По предварительным данным, водитель автомобиля и пострадавшие знали друг друга.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Германии задержала мужчину, подозреваемого в преднамеренном наезде на пешеходов в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом говорится в совместном заявлении местной полиции и прокуратуры, передает ТАСС.