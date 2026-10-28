В Германии задержали подозреваемого в преднамеренном наезде на людей

По версии следствия, злоумышленник специально направил легковой автомобиль в небольшую группу людей. Как минимум пять человек получили ранения различной степени тяжести - от легких до тяжелых. Находившиеся поблизости сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю нарушителя, но ему удалось, бросив транспортное средство, скрыться с места происшествия. Это было 26 октября.
В настоящее время задержанному вменяется покушение на убийство пяти человек. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Информация о гражданстве и возрасте фигуранта пока не раскрывается.
По предварительным данным, водитель автомобиля и пострадавшие знали друг друга.-0-