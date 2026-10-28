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В Германии задержали подозреваемого в преднамеренном наезде на людей

Опубликовано:

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В мире
28 октября 2026, 21:38

В Германии задержали подозреваемого в преднамеренном наезде на людей

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Германии задержала мужчину, подозреваемого в преднамеренном наезде на пешеходов в городе Нойштадт-ам-Рюбенберге (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом говорится в совместном заявлении местной полиции и прокуратуры, передает ТАСС.

По версии следствия, злоумышленник специально направил легковой автомобиль в небольшую группу людей. Как минимум пять человек получили ранения различной степени тяжести - от легких до тяжелых. Находившиеся поблизости сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю нарушителя, но ему удалось, бросив транспортное средство, скрыться с места происшествия. Это было 26 октября.

В настоящее время задержанному вменяется покушение на убийство пяти человек. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Информация о гражданстве и возрасте фигуранта пока не раскрывается.

По предварительным данным, водитель автомобиля и пострадавшие знали друг друга.-0-
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