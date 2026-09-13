В Германии выросли цены на топливо из-за ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на топливо на автозаправочных станциях Германии резко выросли в связи с обострением ситуации вокруг Баб-эль-Мандебского пролива из-за наступления йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.



По информации издания, в 12.00 по местному времени (13.00 по минскому времени) в субботу средняя цена за литр дизельного топлива по всей Германии выросла до €2,56. До этого она была примерно на 20 центов ниже. Скачки такого масштаба можно наблюдать и в другие дни, но обычно цена быстро падает. В субботу она продолжала оставаться на высоком уровне. При этом издание со ссылкой на портал для сравнения цен на топливо уточнило, что в субботу на одной из заправок Берлина литр дизеля стоил порядка €2,8.



Днем ранее дизель уже достиг нового месячного максимума со среднесуточной ценой более €2,38, о чем свидетельствует статистика потребительского портала. Исторический максимум, по данным Общегерманского автомобильного клуба, составляет €2,446 и был зафиксирован 7 апреля. На вопрос о том, стоит ли заправляться, несмотря на такие высокие цены, нельзя ответить однозначно, поясняет газета. Ведущий профильный аграрный журнал agrarheute из-за морской блокады и связанного с ней повышенного спроса на биодизель ожидает цену вплоть до €3 за литр.-0-