В Германии возле военного аэродрома упал беспилотник 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле военного аэродрома Вунсторф под Ганновером (федеральная земля Нижняя Саксония) упал беспилотник. После обнаружения обломков в районе развернули крупную полицейскую операцию, сообщает издание Bild.



Кому принадлежит беспилотник и кто им управлял, пока неизвестно. Следователи продолжают обследовать место падения, чтобы собрать дополнительные сведения и установить обстоятельства произошедшего.



Аэродром Вунсторф имеет особое значение для Бундесвера - там базируется транспортная авиация немецких вооруженных сил. Место падения беспилотника находится примерно в километре от авиабазы, поэтому происшествие привлекло внимание правоохранительных органов.-0-