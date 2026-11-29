29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заполнения газовых хранилищ в Германии в текущий момент значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA) от 27 ноября.
"Уровень заполнения газохранилищ в Германии в настоящее время составляет 54,5%... Он значительно ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет", - говорится в сообщении BNetzA.
По мнению ведомства, газохранилища опустошаются в связи с рыночными и погодными условиями. Агентство отмечает, что относится к ситуации "очень серьезно".
Ранее ассоциация операторов газовых и водородных хранилищ Германии (INES) заявила, что газовые хранилища Германии вступили в отопительный сезон с исторически низким уровнем заполнения, что может создать угрозу надежности газоснабжения в случае экстремально холодной зимы.
Агентство Reuters передавало 11 ноября, что правительство Германии приступило к созданию стратегического газового резерва, формирование которого может растянуться на несколько лет, а основные затраты лягут на плечи потребителей.-0-
В мире
29 ноября 2026, 00:11
В Германии уровень заполнения газовых хранилищ упал до 54,5%
Фото АР
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