В Германии уровень безработицы среди выпускников вузов достиг рекордного уровня





В августе этого года число безработных выросло до 372 тыс. При этом показатель неуклонно увеличивался последние пять лет. Особенно сильно пострадали специалисты в области гуманитарных наук и инженеры.





По данным агентства по трудоустройству, основными причинами роста безработицы стали сложная экономическая ситуация и растущее использование искусственного интеллекта. Это больше затрагивает молодых людей, занимающих должности начального уровня.





Ранее в этом году Федеральное агентство по трудоустройству сообщило, что число людей с высоким уровнем образования, находящихся под угрозой бедности, также значительно возросло и составило около 1,9 млн человек. Это примерно на 350 тыс. больше, чем в 2022 году.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы среди выпускников университетов в Германии достиг рекордно высокого уровня, сообщает телеканал Welt со ссылкой на данные Федерального агентства по трудоустройству.