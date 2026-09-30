30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии в последнее время участились случаи краж топлива на автомобильных заправках из-за растущих цен на горючее. Об этом сообщает издание Bild.
По данным немецкой ассоциации защиты интересов операторов заправок, на некоторых АЗС в связи с этим начали отключать на ночь колонки.
"Заметно, что как только цены приблизились к 2,40 евро, понизился психологический барьер для совершения преступления. Некоторые просто уезжают, не заплатив", - констатировали в ассоциации.
Кражи продолжают происходить, несмотря на то, что риск быть пойманным очень высок, так как на большинстве заправок установлены камеры видеонаблюдения.
Согласно анализу Еврокомиссии, цены на бензин в Европе с начала года в среднем выросли на 28%. На дизельное топливо европейские автомобилисты тратят примерно на 40% больше, чем в начале года.-0-
В мире
30 сентября 2026, 16:11
В Германии участились случаи краж бензина из-за высоких цен на топливо
Фото Unsplash
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