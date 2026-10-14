В Германии стартовал первый судебный процесс по делу о подрыве "Северных потоков"

Инстанция назначила до конца января 24 заседания. Кроме того, в феврале предусмотрены дополнительные заседания, их согласование пока продолжается.





Ранее суд допустил обвинение против украинца до разбирательств по существу и открыл производство по делу. Судьи пришли к выводу, что имеется "достаточно улик" для того, чтобы считать Сергея К. подозреваемым "в военном преступлении, применении запрещенных методов войны, заключающихся в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий".





Генпрокуратура ФРГ считает, что Сергей К., который, по информации немецких СМИ, был главой диверсионной группы, и его сообщники разработали план подрыва трубопроводов по поручению госструктур Украины. Еще один украинец был недавно задержан в Хорватии. Следствие полагает, что диверсанты по поддельным документам арендовали у одной из германских фирм парусную яхту и на ней доставили взрывчатку к "Северным потокам". Сергей К. был задержан в августе 2025 года в Италии и выдан германской стороне.





14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый судебный процесс по делу о подрыве трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" начался в Германии спустя четыре года после теракта. Перед Высшим земельным судом Гамбурга предстанет гражданин Украины Сергей К, пишет ТАСС.26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявлял, что все инициативы РФ по расследованию подрыва газопроводов игнорируются, а многочисленные запросы по сути остаются без ответа.-0-