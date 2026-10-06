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В Германии резко выросло число отказников от военной службы

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
06 октября 2026, 10:38

В Германии резко выросло число отказников от военной службы

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии резко возросло число лиц, отказывающихся от военной службы. Об этом говорится в материале Tagesschau.

В 2026 году значительно увеличилось количество заявлений об отказе от военной службы. В Федеральном ведомстве по делам семьи и гражданского общества сообщили, что в период с января по август было получено в общей сложности 12 102 таких заявления. 

Это означает, что число отказников уже сейчас в три раза выше, чем за весь предыдущий год. В 2025 году было подано 3879 таких заявок, а в 2024 году - 2249. 

Среди причин резкого роста числа лиц, отказывающихся от военной службы, называют напряженную ситуацию в сфере безопасности и новый закон о реформе призыва в Бундесвер, вступивший в силу 1 января. Его ключевым элементом является обязательный призывной экзамен для молодых людей, родившихся в 2008 году или позже. Как пишут СМИ, 18-летние юноши обязаны заполнять специальные анкеты и отвечать на вопрос о готовности служить в Бундесвере. Цель состоит в привлечении добровольцев для расширения вооруженных сил. Если целевые показатели не будут достигнуты, Бундестаг может принять решение о введении так называемой "системы призыва по необходимости".

Обязательная служба, которая была приостановлена в Германии в 2011 году, вновь может быть частично введена решением Бундестага.-0-
Теги
военная служба Германия
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