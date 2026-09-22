В Германии расходы на отопление мазутом в 2026 году вырастут на 24%

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии ожидается рост цен на отопление: мазут подорожает на 24% из-за геополитической напряженности вокруг Ирана, а расходы на древесные пеллеты увеличатся на 17% вследствие кризиса в строительном секторе, информирует ТАСС согласно отчету консалтинговой компании co2online за 2026 год.



Эксперты рассчитали ожидаемые затраты на отопление на примере квартиры площадью 70 кв.м в многоквартирном доме. Прогнозируется рост расходов на отопительный мазут на 24% - до 1275 евро в год. На древесные пеллеты в 2026 году ожидается рост расходов на 17%, в результате чего годовые затраты достигнут 870 евро. Главной причиной этого co2online считает сохраняющийся дефицит сырья для производства пеллет, вызванный спадом в строительном секторе.



В случае с природным газом эксперты прогнозируют небольшое снижение на 4% (до 1120 евро в год). Незначительный рост цен ожидается и по другим исследованным типам отопления: для централизованного теплоснабжения - на 1% (до 1310 евро), для тепловых насосов - на 3% (до 735 евро).



Компания также составила долгосрочный прогноз развития расходов на отопление на ближайшие десятилетия. Согласно ему, затраты на газовое и мазутное отопление к 2045 году могут вырасти более чем в два раза. Причинами называются рост сборов за выбросы углекислого газа, увеличение тарифов на пользование электросетями, а также законодательно предписанные квоты на примеси (биометан, водород или биомазут). В сфере централизованного теплоснабжения и отопления древесными пеллетами в ближайшие 20 лет ожидается умеренный рост цен.-0-