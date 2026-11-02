2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 человек в масках провели акцию протеста у здания факультета экономики и социальных наук Гамбургского университета, сообщает издание Bild.
Активисты заблокировали входы в здание строительными заграждениями и мусорными контейнерами и выкрикивали антиполицейские и радикальные лозунги. На плакатах, которые несли демонстранты, содержались призывы к бойкотам и сопротивлению.
Протестующие недовольны тем, что слишком много средств инвестируется в оружейную промышленность и недостаточно - в образование. Демонстранты выразили солидарность с бастующими молодыми людьми в других европейских странах.
На месте дежурило около 20 патрульных полицейских машин. По данным СМИ, ситуация была напряженной.
Полиция заявляет, что в окрестностях университета прошли еще две акции протеста.
В минувшие выходные более чем в 30 городах Германии состоялись масштабные молодежные протесты, фиксировались беспорядки и столкновения с полицией.-0-
В мире
02 ноября 2026, 17:34
В Германии протестующие провели акцию у здания Гамбургского университета
Фото bild.de
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