В Германии протестующие провели акцию у здания Гамбургского университета

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 человек в масках провели акцию протеста у здания факультета экономики и социальных наук Гамбургского университета, сообщает издание Bild.



Активисты заблокировали входы в здание строительными заграждениями и мусорными контейнерами и выкрикивали антиполицейские и радикальные лозунги. На плакатах, которые несли демонстранты, содержались призывы к бойкотам и сопротивлению.



Протестующие недовольны тем, что слишком много средств инвестируется в оружейную промышленность и недостаточно - в образование. Демонстранты выразили солидарность с бастующими молодыми людьми в других европейских странах.



На месте дежурило около 20 патрульных полицейских машин. По данным СМИ, ситуация была напряженной.



Полиция заявляет, что в окрестностях университета прошли еще две акции протеста.



В минувшие выходные более чем в 30 городах Германии состоялись масштабные молодежные протесты, фиксировались беспорядки и столкновения с полицией.-0-