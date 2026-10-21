В Германии произошло массовое отключение сайтов 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое отключение сайтов произошло в Германии в связи с угрозой взлома из-за выявленных критических уязвимостей в языке программирования PHP, на котором базируется большая часть всего интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.



В Германии свои сайты отключили многие больницы, включая берлинскую "Шарите", университеты, административные органы, например, Федеральное министерство жилищного строительства, городского развития и строительства Германии, власти земли Баден-Вюртемберг, города Майнц, администрации муниципалитетов.



Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) предупредило о проблеме, оценив угрозу как крайне высокую (оранжевый уровень опасности). Это означает, что немедленно следует принять меры реагирования во избежание нарушения работы учреждений.



По словам специалистов, только на базе написанной на PHP системы WordPress работают 400-500 млн сайтов по всему миру. Уязвимости в языке программирования могут позволить кибермошенникам удаленно захватить контроль над серверами и получить доступ к чувствительным сведениям.



Как ранее сообщало агентство Bloomberg, правительства европейских стран отключают веб-сайты в ответ на предупреждения о критических уязвимостях в языке программирования РНР. Правительство Финляндии заявило, что отключает все общедоступные интернет-сервисы в качестве меры предосторожности. В Нидерландах стали недоступны сайты национальных и местных органов власти. МИД Бельгии также заявило об отключении своих интернет-ресурсов.



По информации агентства Reuters, агентства по кибербезопасности в Европе, Австралии, Японии и Великобритании призвали пользователей PHP обновить системы или отключить сайты до установки исправлений.-0-