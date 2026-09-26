В Германии произошел масштабный сбой в движении поездов из-за кражи кабелей на железной дороге





Вандализм на железной дороге произошел в Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Нарушено движение поездов дальнего следования по всей стране, включая ключевые направления в Мюнхен, Кельн и швейцарский Базель.





В результате действий злоумышленников из строя полностью вышли системы сигнализации и управления движением. По версии следствия, преступники действовали умышленно и крайне грубо - кабели вдоль путей были перерезаны и вырваны в нескольких местах. Местная полиция начала расследование.





Из-за инцидента зафиксированы многочисленные отмены рейсов и изменения в расписании. В частности, пострадали маршруты Дортмунд - Мюнхен, Гамбург - Базель, а также поезда, следующие из северных регионов страны в Кельн. По информации специализированного портала Zuginfo.nrw, в настоящее время движение поездов по всему железнодорожному узлу Гельзенкирхена полностью заблокировано. Сроки завершения ремонтных работ пока не определены.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии произошел масштабный сбой в движении поездов из-за кражи кабелей, сообщает ТАСС со ссылкой на железнодорожный концерн Deutsche Bahn.