В Германии предложили обязать молодых получателей пособий жить с родителями

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава округа Нордхаузен в Тюрингии Маттиас Йендрике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предложил ограничить право на отдельное жилье для получателей базового пособия младше 25 лет в том случае, если они могут жить с родителями. Об этом говорится в материале Bild.



"Молодые люди на пособии снимают квартиру, хотя могли бы жить у родителей, а платить за нее должны мы. Так быть не должно", - заявил Маттиас Йендрике.



Он отметил, что правило должно распространяться на молодых людей без собственных детей, а исключения можно делать, например, при серьезных семейных конфликтах. Но и в таких случаях политик предлагает в первую очередь оплачивать более дешевые варианты вроде общежитий.



Йендрике также заявил, что государство должно быстрее возвращать молодых получателей пособий в учебу или на работу. "Ошибочно думать, что все как-нибудь устроится само. В этом возрасте это настолько сильно формирует молодого человека, что он нередко, если не принимать мер, превращается в человека, постоянно живущего на государственном содержании", - заявил он.



Как пишут немецкие СМИ, власти Германии в настоящее время реформируют систему господдержки, чтобы обязать получателей пособий активнее искать работу и пресекать злоупотребления. Отмечалось, что сокращения социальных пособий могут затронуть около 8 млн человек. Эти сокращения, в частности, включают запланированное уменьшение пособий по уходу за больными, жилищных субсидий и др. "Политика жесткой экономии с предельной точностью бьет по самым низкооплачиваемым слоям населения. Если все это станет реальностью, уровень бедности в Германии резко возрастет", - отмечал член правления Левой партии Германии Ульрих Шнайдер.-0-