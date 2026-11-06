В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет потерпел крушение на автомагистрали к северо-востоку от немецкого города Магдебург, двое погибли. Об этом сообщает издание Bild.



Инцидент произошел 6 ноября днем. "Двухместный сверхлегкий самолет Aerostyle Breezer потерпел крушение в районе автомагистрали А2. Он зарегистрирован на авиационный спортивный клуб в Кроппе (Шлезвиг-Гольштейн) и взлетел с аэродрома клуба в Шлезвиге в 12.33", - говорится в материале.



Причины и обстоятельства, по которым самолет оказался на проезжей части, выясняются. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и спасательных служб.-0-