28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии опасается распространения украинского конфликта на регион Балтийского моря и уже на различных уровнях за последние недели призывало Киев проявлять сдержанность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию журнала Der Spiegel.



Согласно оценке источников журнала, "расширение зоны боевых действий на Балтийское море таит в себе непредсказуемый риск обострения конфликта". Издание отмечает, что власти ФРГ уже давно опасались такого сценария, а министр обороны Борис Писториус заявил своему украинскому коллеге Евгению Хмаре, что расширение атак в регионе может подорвать усилия по поддержке Киева.



В Берлине не исключают, что в случае действий ВСУ в Балтийском море ответ России будет гораздо более жестким. Кроме того, в правительстве ФРГ считают, что возможны негативные последствия, аналогичные тем, которые возникли в Ормузском проливе, в частности, значительное повышение расходов на транспортировку товаров по морю.



Министр обороны Германии 23 ноября после встречи с украинским коллегой в Берлине заявил представителям, что конфликт не должен распространиться на Балтийское море. При этом, по его словам, в том числе Киев несет "особую ответственность" за то, чтобы этого не произошло.



21 ноября губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщил об атаке двух беспилотников на российский сухогруз, следовавший в Калининград. Инцидент произошел в нейтральных международных водах Финского залива. Экипаж судна был эвакуирован, а сам сухогруз отбуксирован в Санкт-Петербург. В Кремле заявили, что удар обострил напряженность в Балтийском море. Владимир Зеленский ранее подтвердил агентству Bloomberg, что Киев несет ответственность за беспилотный удар по сухогрузу в Финском заливе. Он признал, что удар, произошедший 21 ноября, мог "встревожить некоторых его союзников".-0-