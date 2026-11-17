17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие энергетические компании предупреждают о нехватке мощностей электросетей для подключения новых промышленных предприятий и центров обработки данных. В некоторых регионах Германии решение этой проблемы может занять не менее десяти лет, сообщает издание Bild.



Как отмечает издание, энергетическая компания EWE Netz направила мэрам и районным администрациям в зоне своего обслуживания предупреждение о том, что подключение многих новых объектов к электросетям невозможно либо будет осуществляться со значительными задержками. В частности, в регионе Баден уже сейчас невозможно подключить новые объекты мощностью более 1 МВт. В Гамбурге ограничения распространяются на объекты мощностью свыше 1,5 МВА.



Из-за нехватки сетевых мощностей компании вынуждены откладывать или полностью отменять инвестиционные проекты. На такие проблемы, в частности, пожаловались руководители производителя клейких лент Tesa и немецкого подразделения Microsoft.



Ситуация осложняется ростом спроса на электроэнергию. Компании переходят с газа на электричество, увеличивается число электромобилей, а центры обработки данных требуют значительных объемов энергии.-0-