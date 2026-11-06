В Германии на забастовки вышли около 400 тыс. работников металлургической отрасли

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 400 тыс. сотрудников предприятий металлургической и электротехнической промышленности Германии приняли участие в предупредительных забастовках с момента истечения срока обязательного отказа от стачек 1 ноября из-за разногласий с работодателями по поводу повышения зарплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на промышленный профсоюз IG Metal.



По его данным, волна протестов охватила уже 3,8 тыс. предприятий по всей стране. Одной из самых масштабных акций стал митинг на заводе Audi в Неккарзульме, собравший более 6,5 тыс. участников. Главное требование бастующих - защита покупательной способности на фоне высокой инфляции и обеспечение инвестиций в немецкие производственные площадки.



Поводом для такой масштабной мобилизации работников стал отказ региональных союзов работодателей пересматривать свои предложения во время тарифных раундов, прошедших в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и ряде других регионов. Очередных ответов от представителей бизнеса IG Metall ожидает в ходе переговоров в Баварии и других землях, которые продолжатся в понедельник. Работодатели предлагают повысить оклады сотрудников лишь на 1,3% с июля 2028 года и предоставить единовременную выплату в 2027 году только экономически успешным предприятиям.



В IG Metall назвали это предложение "дерзким" и "дефицитным", указав, что при текущей инфляции до 3% и сроке действия соглашения в 26 месяцев реальный рост доходов составит всего 0,6% в год. Более того, бизнес настаивает на расширении механизмов сокращения или переноса выплат в случае кризисных ситуаций на заводах, а также угрожает дальнейшими сокращениями штата. "Наши коллеги борются за будущее своих семей и рабочих мест. Они ждут реального роста покупательной способности, а не пустых угроз сокращения штатов. Наш компромиссный план лежит на столе - теперь шаг за работодателями", - заявила член правления IG Metall по тарифной политике Надин Богуславски.



Профсоюз требует повышения заработной платы на 5% для 3,7 млн работников отрасли при сроке действия соглашения в 12 месяцев, а также предоставления твердых гарантий сохранения рабочих мест и инвестиций в модернизацию производства. Очередных ответов от представителей бизнеса IG Metall ожидает в ходе переговоров, которые продолжатся в понедельник.-0-