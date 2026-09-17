В Германии мужчина поджег синагогу, подозреваемый задержан

По данным издания, мужчина днем подошел к заднему входу в синагогу, вылил на него легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. Сотрудники общины самостоятельно потушили огонь за несколько минут. Пострадавших нет, материальный ущерб оказался незначительным.
Подозреваемого задержали вскоре после случившегося. Как пишет Bild, при нем находился еще один пакет с жидкостью.
Поджог произошел за несколько дней до Йом-Киппура - самого святого дня в еврейском календаре. В Вуппертале аналогичное нападение на синагогу произошло в 2014 году.-0-