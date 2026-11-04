В Германии могут сократить до 300 тыс. рабочих мест в промышленности

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Металлургическая и электротехническая отрасли Германии могут потерять до 300 тыс. рабочих мест в ближайшие два-три года. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на главу Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии Gesamtmetall Оливера Цандера.



С 2019 года металлургическая и электротехническая промышленность Германии потеряла уже 350 тыс. рабочих мест.



"Учитывая неэффективное использование производственных мощностей, еще 300 тыс. рабочих мест только в металлургической и электротехнической промышленности окажутся под угрозой в ближайшие два-три года. В металлургической промышленности ФРГ заняты сейчас примерно 3,7 млн человек. В будущем их число может сократиться до 3,4 млн. Потенциальные потери экономики оцениваются в 35 млрд евро ежегодно", - сказал Цандер.



По его словам, причинами кризиса стали высокие расходы на энергию и зарплаты, бюрократия и американские пошлины.-0-