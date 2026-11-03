В Германии дети находили иглы и гвозди в собранных на Хэллоуин сладостях 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 случаев обнаружения игл, гвоздей, шурупов и других посторонних предметов в сладостях, собранных детьми на Хэллоуин, зарегистрировано в 13 федеральных землях Германии. В двух случаях дети получили травмы. Об этом сообщает издание Bild.



В Бремерферде девятилетняя девочка поранила язык, когда откусила шоколадный батончик с спрятанной внутри булавкой длиной не менее 5 см. В городе Нойштадт-Глеве ребенок получил легкие травмы ротовой полости из-за иглы в конфете.



В других случаях дети успевали заметить опасные предметы или выплевывали их, не получив травм. Иглы, гвозди и металлические детали находили в шоколадных батончиках, жевательных конфетах, вафлях и даже яблоках.



Полиция продолжает расследование, устанавливая обстоятельства происшествий и возможную связь между ними.-0-