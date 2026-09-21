В Германии 175 тыс. работников автопрома вышли на протесты из-за угрозы сокращений

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 175 тыс. работников автомобильной промышленности Германии приняли участие в масштабных акциях протеста по всей стране. Об этом сообщает немецкое издание Bild.



Акции, организованные профсоюзом IG Metall, прошли 21 сентября примерно в 280 населенных пунктах ФРГ. В частности, работники вышли к штаб-квартирам крупнейших автоконцернов и к заводам поставщиков автокомпонентов. Лозунг масштабной акции гласил: "Будущее вместо радикальных сокращений, сплоченность - наш главный бренд".



Протесты были направлены против сокращения рабочих мест, возможного закрытия заводов. "Работники больше не хотят расплачиваться за кризис, который они не вызывали", - указала председатель профсоюза IG Metall Кристиана Беннер.



По официальной данным, к концу первого полугодия в автомобильном секторе ФРГ было занято 691,5 тыс. человек, что стало минимальным показателем с момента начала ведения статистики в 2005 году. В условиях затяжного кризиса ведущие немецкие производители и поставщики компонентов, включая Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Bosch, реализуют долгосрочные программы жесткой экономии. В частности, руководства компаний рассматривают возможность закрытия заводов в ряде городов.-0-