В Германии 16 детей попали в больницу из-за батареек в маффинах

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать учеников начальной школы в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт попали в больницу после того, как начали есть принесенные на мероприятие в школе маффины, в которых были обнаружены батарейки-таблетки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.





Согласно сообщению издания, в четверг в актовом зале начальной школы имени Фребеля в городе Косвиг проходило мероприятие, на которое были принесены угощения. Маффины, в которых были обнаружены батарейки, были домашнего приготовления.





Полиция подтвердила наличие двух батареек в несъеденных маффинах. Одного ребенка экстренно доставили в больницу на машине скорой помощи. Остальных 15 детей в медучреждения привезли их родители. Правоохранители выясняют, каким образом батарейки могли оказаться в выпечке. Газета отметила, что на данный момент информация о состоянии детей, отправленных в медучреждения, не сообщается.





Федеральный институт оценки рисков ФРГ отметил, что возможные симптомы включают в себя в том числе рвоту, кашель и повышение температуры. Особая опасность заключается в том, что симптомы могут проявиться через несколько часов, а батарейки могут застрять в пищеводе, что может привести к тяжелым химическим ожогам, добавляет издание.-0-