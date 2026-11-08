В Газе призвали международное сообщество оказать гуманитарную помощь беженцам из-за затопления лагерей 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное сообщество должно срочно направить гуманитарную помощь в сектор Газа, где в результате сильных ливней затопило лагеря для перемещенных лиц. Об этом заявил телеканалу Al Mayadeen представитель службы гражданской обороны палестинского анклава Махмуд Бассаль, передает ТАСС.



"В палаточных лагерях, расположенных в низинах, уровень воды поднялся до одного метра, и эвакуированным людям приходится спать под открытым небом, - указал он. - Беженцам необходима экстренная помощь, страны - гаранты мирного урегулирования в Газе [США, Египет, Катар и Турция], а также ООН должны вмешаться и предотвратить катастрофу".



По словам Бассаля, палестинцы нуждаются в поставках утепленных палаток, сборных домов, теплой одежды, обогревателей и строительной техники для расчистки завалов и дорог.



"Мы также опасаемся обрушений построек из-за размыва почвы и подтоплений, что приведет к жертвам", - отметил он. Ранее поступили сообщения о гибели в Дейр-Балахе палестинки с тремя детьми, на которых рухнула стена дома.



7 ноября из-за сильных ливней в секторе Газа затопило свыше 70 тыс. палаток. Более всего пострадали лагеря для перемещенных лиц в районе морского порта Газы, на севере анклава - в Джебалии и Бейт-Лахии, а также в центральной части - в Дейр-Балахе и Нусейрате. Согласно предварительным оценкам, которые привело агентство Maan, непогода нанесла ущерб на $3 млн инфраструктуре временных лагерей по всему анклаву.-0-