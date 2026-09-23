В Гане задержали владелицу спа-салона за транспортировку 3,9 тонн кокаина в Европу

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ганы предъявили обвинения владелице спа-салона и еще трем людям в организации транспортировки почти 4 т кокаина в Европу. Об этом сообщил портал News Ghana.



"Французская таможня 10 сентября перехватила в Дюнкерке 3,9 т кокаина, спрятанного в контейнере, задекларированном как пластиковые отходы, и частично предназначенного для Антверпена (Бельгия). Французские власти оценили партию примерно в 225 млн евро, что составляет приблизительно $260 млн", - сообщается в материале.



Комиссия по контролю над наркотиками Ганы (NACOC) назвала пятого подозреваемого, гражданина Нидерландов Йоса Лейдеккерса, известный как Bolle Jos, разыскиваемого по всей Европе по обвинениям в торговле наркотиками, который до сих пор находится на свободе.



Комиссия по контролю за оборотом наркотиков Ганы 12 сентября задержала троих злоумышленников, 14 сентября еще один подозреваемый сдался властям сам. В ходе обысков изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, четыре автомобиля класса люкс, наличные и паспорта. Все четверо задержанных заявили о своей невиновности. Суд заключил их под стражу на время проведения расследования. Обвиняемые вновь предстанут перед судом 13 октября. Комиссия заявила, что расследование продолжается в сотрудничестве с международными правоохранительными органами.-0-