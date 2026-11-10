В Гамбурге произошла стрельба, два человека ранены

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл огонь и ранил двух человек недалеко от филармонии на Эльбе в немецком Гамбурге. Об этом сообщает издание Bild.





Инцидент произошел в 9.00 по местному времени (11.00 по минскому времени). В результате стрельбы ранены мужчина, он получил огнестрельное ранение в область таза, и женщина, она ранена в шею. Пострадавших доставили в больницу.





Преступник скрылся. Сотрудники полиции города оцепили территорию филармонии, в здание вошли подразделения сил специальных операций (SEK).





По информации Bild, причиной стрельбы мог стать семейный конфликт. По предварительным данным, опасности для населения города нет.





Судебно-медицинские эксперты проводят расследование, полиция объявила преступника в розыск.-0-