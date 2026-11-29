29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательные участки во втором туре внеочередных выборов главы (башкана) Гагаузской автономии в составе Молдовы и очередных выборов депутатов Народного собрания региона открылись в воскресенье, сообщает РИА Новости





Чтобы обеспечить волеизъявление граждан, в регионе открылись 67 избирательных участков в 35 одномандатных округах (выборы депутатов проходят в 22 округах). Участки будут работать с 7.00 до 21.00 (8.00 - 22.00 по Минску). В списки избирателей включены 129 179 человек. Для признания второго тура выборов башкана и депутатов Народного собрания состоявшимся необходима явка не менее 20% избирателей (в первом туре порог составлял 25%), на повторном голосовании в селе Баурчи порог явки не применяется.





Во втором туре за кресло башкана борются депутат парламента от оппозиции Молдовы, бывший генпрокурор Александр Стояногло, баллотирующийся как независимый кандидат и набравший в первом туре 15 ноября 38,44% голосов (18 136), и экс-депутат Федор Гагауз от оппозиционной Партии социалистов Молдовы (ПСРМ), получивший 24,22% (11 426).





Первый тур прошел при явке 37,6% (48 749 избирателей), ни один из восьми кандидатов не набрал свыше половины голосов. Накануне второго тура в поддержку Гагауза выступили выбывшие экс-депутаты Корнелиу Дудник (15,59%), Иванна Кексал (11,05%) и Петр Влах (1,98%).





Одновременно в 21 одномандатном округе проходит второй тур выборов депутатов Народного собрания Гагаузии, а в округе №12 (село Баурчи) - повторное голосование, так как в первом туре явка там составила 24,6% и не дотянула до минимума. Всего в Народное собрание избираются 35 депутатов: в 13 округах победители определились 15 ноября (10 самовыдвиженцев и три кандидата от ПСРМ), и 20 ноября избирком автономии подтвердил их мандаты.





Нынешняя кампания проходит по измененным правилам, утвержденным правящей в Молдове партией "Действие и солидарность" (ПДС) в августе. Нововведения обязали кандидатов на пост башкана сдавать экзамен на знание румынского языка, ввели трехмесячный ценз оседлости в автономии (прописка до 15 августа) и запретили независимым кандидатам состоять в политических партиях за 70 дней до дня голосования. Кроме того, депутатов Народного собрания в это воскресенье в последний раз избирают по 35 одномандатным мажоритарным округам - со следующего созыва регион перейдет на систему партийных списков.-0-