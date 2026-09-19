В Гааге вспыхнули массовые беспорядки на демонстрации ультраправых

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые беспорядки вспыхнули в Гааге во время демонстрации ультраправых против миграционной политики властей Нидерландов. Об этом сообщает ТАСС.



Демонстрация под названием "Мы есть народ" (Wij Zijn Het Volk) изначально проходила мирно и началась с концерта. Организаторы планировали провести шествие по центру Гааги, однако осуществить этот замысел им не удалось. Полиция выстроила кордоны вокруг поля Маливелд, пытаясь не допустить выхода демонстрантов на прилегающие улицы и продвижения в центральную часть города.



Участники акции скандировали лозунги против строительства центров приема просителей убежища и требовали депортации всех мигрантов из страны.



Основная фаза беспорядков началась после того, как протестующие предприняли попытки прорвать полицейское оцепление и все же провести запланированный марш по городу. В сотрудников правоохранительных органов бросали жестяные банки, стеклянные бутылки, деревянные палки и пиротехнику. Некоторые демонстранты вырывали из земли дорожные знаки и использовали их во время столкновений.



К месту столкновений были стянуты многочисленные наряды полиции, включая спецназ в защитной экипировке и тяжелую технику. Силовики оттесняли протестующих, блокируя их дальнейшее продвижение.



Нынешняя акция состоялась практически ровно через год после аналогичной антииммиграционной демонстрации на поле Маливелд, которая 20 сентября 2025 года также переросла в масштабные беспорядки.-0-