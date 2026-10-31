В Гааге полиция разгоняет протестующую молодежь

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция приступила к разгону группы молодых людей, собравшихся в центре Гааги после распространения в соцсетях призывов провести "протест поколения Z", сообщает ТАСС.



По словам корреспондента агентства, на месте работают десятки нарядов подразделения по борьбе с массовыми беспорядками и конная полиция. Ряд центральных улиц города перекрыт.



Стражи порядка вмешались после того, как участники акции не выполнили требование покинуть улицу Корте Воорхаут, где находятся различные государственные учреждения, в том числе Королевский театр. В то же время в районе Центрального вокзала Гааги периодически раздаются звуки взрывов пиротехники, сотрудники правоохранительных органов продолжают призывать собравшихся разойтись. Доступ в здание вокзала ограничен.



Муниципалитет Гааги ввел в действие так называемое чрезвычайное распоряжение, значительно расширяющее полномочия полиции для противодействия протестующим.



По данным полиции, более десятка человек были задержаны, в частности, за ношение скрывающей лицо одежды и незаконное применение пиротехники.



29 октября портал GeenStijl сообщил, что в нидерландском сегменте соцсетей распространяются призывы устроить в стране 31 октября беспорядки по примеру событий во Франции, а также угрозы в адрес королевской семьи.-0-