31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия получила информацию от американской стороны о подготовке теракта в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
"По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа", - заявили в ведомстве.
Ранее посольство США в России опубликовало на своем сайте сообщение о риске совершения теракта 31 октября на территории музея-заповедника "Царицыно" в Москве, который может повлечь жертвы.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, территория музея-заповедника временно закрыта.-0-
В мире
31 октября 2026, 20:38
В ФСБ РФ заявили о полученных от США данных о подготовке теракта в Москве
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