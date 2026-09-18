В ФРГ не могут согласовать пакет помощи для автомобилистов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Германии не могут согласовать пакет помощи для автомобилистов и транспортной сферы. Проект снижения налога с 19% до 7% столкнулся с жестким сопротивлением министра финансов и глав федеральных земель, которые опасаются миллиардных потерь бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.



По информации издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) и глава Минэкономики Катерина Райхе (ХДС) хотят снизить НДС на дизель и бензин с 19% до 7%. Официальное объявление было запланировано на 18 сентября. Однако процесс, как отмечает Bild, застопорился по двум причинам. В первую очередь против предложения выступает министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль (СДПГ), поскольку вопрос компенсации выпадающих доходов бюджета остается полностью открытым.



Кроме того, инициатива пока не согласована с федеральными землями. Таким образом, помощь в связи с ростом цен на топливо может перерасти в борьбу за власть - между канцлером и вице-канцлером, подчеркивает газета. В Ведомстве федерального канцлера и Минэкономики указывают, что Клингбайль настаивает на источниках финансирования льготы. В обмен на снижение НДС для граждан и бизнеса Клингбайль хочет ввести установленный государством потолок цен или налог на сверхприбыль. В таком случае государство само определяло бы, в какой момент компании получают "слишком много" прибыли. Однако Мерц, как отмечает Bild, исключил оба этих варианта еще весной.-0-