В ФРГ 65% опрошенных немцев убеждены, что Мерц досрочно покинет пост канцлера

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 65% опрошенных жителей Германии убеждены, что Фридрих Мерц досрочно уйдет в отставку с поста канцлера. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, сообщает ТАСС.



Только 31% опрошенных выразили мнение, что Мерц сохранит пост до очередных выборов в Бундестаг в начале 2029 года.



Опрос также зафиксировал резкое падение авторитета лидера консерваторов на фоне внутрипартийного скандала. Ранее Мерц жестко заявил, что из ХДС будут исключать любого, кто поддержит представителей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) при голосовании за кандидатов на государственные должности. Это произошло после того, как на тайных выборах председателя ландтага (регионального парламента) федеральной земли Саксония-Анхальт кандидат от АдГ Тобиас Рауш, предположительно, получил четыре голоса от депутатов ХДС.



На вопрос о том, контролирует ли Мерц ситуацию в ХДС, утвердительно ответили всего 11% участников опроса. Подавляющее большинство (83%) заявили об ослаблении его политического влияния. Даже в рядах сторонников блока ХДС/ХСС 69% опрошенных считают, что Мерц потерял контроль над партией, и лишь 25% придерживаются противоположного мнения.



Уровень популярности канцлера ФРГ остается неизменно низким: его работой не довольны 87%, а противоположное мнение выражают только 11%. Среди сторонников блока ХДС/ХСС доля удовлетворенных его деятельностью заметно выше среднего и составляет 37%. Тем не менее 61% недовольных среди сторонников самого блока ХДС/ХСС явно заставит партийное руководство серьезно обеспокоиться, считают эксперты.



Опрос проводился с 9 по 12 октября, в нем приняли участие 1006 человек.-0-