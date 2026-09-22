В Финляндии 2 октября пройдет акция протеста из-за высоких цен на топливо

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии дизельное топливо на автозаправочных станциях в настоящее время является самым дорогим во всем ЕС, сообщает RMF24.



"На севере Финляндии цена за литр дизельного топлива в начале этой недели превысила 2,9 евро, а в Хельсинки средняя цена - почти 2,5 евро за литр", - пишет финская ежедневная газета Iltalehti.



Оппозиция и представители транспортной отрасли требуют от правительства принять меры по смягчению роста цен. Они планируют провести акцию протеста "Не заправляйтесь" 2 октября. Мероприятие начнется в полночь и продлится ровно 24 часа. Участники обязуются не дозаправляться в течение этих суток.



Ни во время предыдущей фазы топливного кризиса, ни сейчас, когда цены находятся на рекордно высоком уровне, правительство ничего не предприняло по этому поводу, пишет газета Iltalehti.



При таких ценах среднестатистический работник больше не может позволить себе добираться на работу на автомобиле, утверждают представители политических сил Финляндии "Центр", требуя созыва внеочередного заседания правительства премьер-министра Петтери Орпо. Как пишут СМИ, электоральная база партии сосредоточена в провинциях, восточных и северных частях Финляндии, где расстояния огромны, а общественный транспорт не развит, партия традиционно выступает против резкого роста цен на бензин и дизель.



Снижение налогов и сборов (которые существенно влияют на конечную цену для потребителей) в настоящее время невозможно, поскольку Финляндия испытывает трудности с финансами и в этом году подверглась дисциплинарной процедуре Европейской комиссии по чрезмерному дефициту бюджета, заявила министр финансов Риикка Пурра в своем выступлении в парламенте на прошлой неделе. Несколько месяцев назад она также утверждала, что любое вмешательство правительства в любом случае не принесет заметного улучшения ситуации.



"На конечную цену топлива больше всего влияет не геополитическая ситуация, а, прежде всего, уровень налогообложения. Однако, когда цена на нефть падает, высокие фиксированные налоговые составляющие означают, что цена, уплачиваемая домохозяйствами и предприятиями, не снижается пропорционально", - анализирует издание Iltalehti.-0-