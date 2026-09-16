В Финляндии за три месяца закрылось более 12 тыс. компаний

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии с апреля по июнь 2026 года закрылись более 12 тыс. компаний. Об этом сообщило статистическое управление страны, информирует ТАСС.



Согласно статистике, в II квартале 2026 года в Финляндии открылась 10 781 компания, а число закрытых предприятий составило 12 013. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых предприятий уменьшилось на 1,6 тыс., в то время как количество прекративших деятельность увеличилось на 1,2 тыс. В торговле и обрабатывающей промышленности количество ушедших с рынка компаний вдвое превысило число новых.



Специалисты зафиксировали уменьшение количества открытий компаний во всех отраслях, кроме сферы информации и связи, а также операций с недвижимостью.



Единственными регионами, где число созданных фирм превысило число прекративших деятельность, стали область Южная Карелия и Аландские острова.



Как заявил посол России в Финляндии, разрыв связей с РФ и закрытие границ оказали разрушительное влияние на всю Финляндию, социально-экономическая ситуация в стране сопоставима с кризисом 1990-х годов. Дипломат обратил внимание на то, что в последние годы рост экономики Финляндии прекратился, а показатель ВВП стагнирует на отметках 2021-2022 годов.-0-