В Финляндии сгорел склад с пятой частью семенного картофеля страны

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В финском муниципалитете Тюрнявя (регион Северная Остроботния) произошел крупный пожар на складе, сгорело до пятой части фонда семенного картофеля страны. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.



"В четырех складских помещениях хранилось чуть более 4 тыс. т картофеля, большая часть которого была семенным картофелем. С точки зрения фермерского хозяйства, это ужасная трагедия", - говорится в материале.



Специалисты считают, что последствия пожара могут сказаться на урожае картофеля на несколько лет.



Как заявила директор отдела сельскохозяйственного производства Финского управления продовольствия Ханна Кортемаа, значительная часть производства семенного картофеля в Финляндии остается на внутреннем рынке, но также экспортируется на внешний. Пожар повлияет на оба рынка.-0-