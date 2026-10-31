31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Финляндии в очередной раз оказался самым высоким в Евросоюзе. В сентябре 2026 года этот показатель составил 10,5%, свидетельствуют данные Евростата, сообщает ТАСС.
По информации статистической службы ЕС, в Финляндии уровень безработицы составлял 10,4% на протяжении трех месяцев лета, а в сентябре 2025 года был равен 10%.
Испания и Швеция также сохранили свои позиции, заняв соответственно второе (10,3%) и третье (8,7%) места по показателю безработицы среди государств объединения.
Средний уровень безработицы в Евросоюзе в целом составил 6,2% в сентябре. Самый низкий показатель безработицы в ЕС зафиксирован в Чехии (2,8%).-0-
В мире
31 октября 2026, 17:48
В Финляндии самый высокий уровень безработицы среди стран Евросоюза
Фото Unsplash
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