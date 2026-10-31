В Финляндии самый высокий уровень безработицы среди стран Евросоюза

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Финляндии в очередной раз оказался самым высоким в Евросоюзе. В сентябре 2026 года этот показатель составил 10,5%, свидетельствуют данные Евростата, сообщает ТАСС.



По информации статистической службы ЕС, в Финляндии уровень безработицы составлял 10,4% на протяжении трех месяцев лета, а в сентябре 2025 года был равен 10%.



Испания и Швеция также сохранили свои позиции, заняв соответственно второе (10,3%) и третье (8,7%) места по показателю безработицы среди государств объединения.



Средний уровень безработицы в Евросоюзе в целом составил 6,2% в сентябре. Самый низкий показатель безработицы в ЕС зафиксирован в Чехии (2,8%).-0-